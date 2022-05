El gran ausente de la FMS Perú que no estará en el primer corte internacional

¡Semana de puro rap! Este sábado 14 de mayo se realizará la primera jornada de los cortes internacionales de FMS. La expectativa por gozar de un gran espectáculo es grande ya que reunirá a los cuatro mejores MC’s de cada liga donde se hace presente la competencia. Ante ello, en Perú hay un participante muy conocido que no estará en dicho certamen y, sin duda, se hablará mucho de su ausencia.

Se trata de Jaze, quien no pudo acumular la cantidad necesaria de puntos hasta la tercera jornada y no llegó a clasificar. El vigente campeón de la liga peruana de freestyle verá a sus compatriotas a través de las plataformas; sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esté en los próximos eventos: su actualidad en la tabla es buena.

Hasta el término de la fecha 3 de FMS Perú, Jaze solo había sumado cinco puntos que lo ubicaban en la quinta casilla. Tras la cuarta fecha realizada en Arequipa, pudo vencer a Jair de manera directa para hoy ser segundo en la tabla de posiciones con 8 unidades.

Los cuatro representantes de la liga peruana son Nekroos, Jota, Vijay Kesh y Stick . Ellos deberán enfrentarse a sus similares de las distintas ligas donde se hace presente Urban Roosters.

FMS Internacional: ¿quiénes clasifican?

Clasifican los cuatro primeros puestos hasta la tercera jornada de cada FMS nacional (Perú, Argentina, España, México, Chile y Colombia).

FMS Internacional: fechas

La primera fecha será realizada el 14 de mayo, mientras que la segunda será el 28 del mismo mes.