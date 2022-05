Nekroos y su agradecimiento a Dios al ganar una competencia

La FMS Perú fue un rotundo éxito este último fin de semana por la alta competitividad que ofrece cada uno de los 12 protagonistas. En esta ocasión, Nekroos, líder actual de la tabla de posiciones, volvió a hacer público su agradecimiento a Dios al ganar su batalla frente a Jota.

Dicho accionar también fue visto en la última jornada de God Level 2vs2. En dicho evento, al salir campeón junto a Skone, se tomó unos segundos para agradecerle al todopoderoso por todo lo que viene logrando mediante su carrera como freestyler por más de siete años.

“Antes de agradecerle a todos ustedes, yo quiero agradecerle a papito Dios. Todos los días y todas las noches le pido que me vaya bien, que me dé la fuerza y todo lo que ustedes ven aquí. La gloria a él, no a mí”, dijo tras salir victorioso en su cruce frente al trujillano.

En esta cuarta jornada, Nekroos venció directamente a Jota. De esta manera, sumó 10 puntos que le permiten estar presente en el primer corte internacional de FMS el 14 de mayo y 28 del mismo mes.

¿Quiénes son los clasificados de Perú a FMS Internacional?

Los cuatro clasificados de la FMS Perú que se medirán ante sus similares en Valencia y Ciudad de México son: Nekroos, Jota, Vijay Kesh y Stick. Estos freestylers ocuparon los primeros lugares hasta la tercera jornada, lo cual los hizo acreedores de su pase a este evento internacional.