FMS México anuncia sorprendente batalla de exhibición

Este 19 de abril la FMS México ha tenido muchas novedades para todos sus seguidores. Se comunicó que la batalla entre Aczino vs. Lancer Lirical no iba a ser realizada por motivos ajenos a la organización que le competen al participante venezolano. Ante ello, no tardaron en anunciar una impensada batalla de exhibición de carácter internacional.

Esta será protagonizada por Teorema de Chile vs. Sweet Pain de España. Ambos MC’s con gran trayectoria y recorrido dentro de la escena mundial que sin duda harán de esta jornada una mucho mejor. Ellos, actualmente, integran las ligas de sus países natales, por lo tanto, saben cómo manejar el formato.

Este enfrentamiento de exhibición será de mucha atracción a nivel internacional, pues ambos siempre ofrecen una gran espectáculo al pararse sobre el escenario. El cañetino y el sevillano también podrían verse las caras más adelante en caso de que clasifiquen al corte internacional, dato que no puede pasar por alto.

¿Cuándo y dónde se realizará la tercera jornada de FMS México?

La tercera jornada de FMS México se realizará el 1 de mayo en ciudad de Juárez.

FMS México: batallas para la tercera jornada

Luego de los cambios que hubo estas últimas horas, los cruces quedarán de la siguiente manera: