Estos fueron los resultados de FMS Argentina en la plaza

La Freestyle Master Series Argentina sorprendió a muchos luego de anunciar que las batallas de reposición que no se pudieron llevar a acabo en sus fechas serían realizadas a la calle: el escenario más histórico de todos. Tras ello, hoy se realizaron los cruces con presencia de público en la plaza Leandro N. Alem de Buenos Aires, lugar que disfrutó del formato FMS.

Fueron tres versus los que se llevaron a cabo. Entre ellos, el de Papo vs. MP, Larrix vs. Wolf y Tata vs. Nacho. Al tratarse de grandes MC de la escena argentina, ningún cruce pasó desapercibido y, por el contrario, fue bien disfrutado por los presentes.

En cuanto a Papo vs. MP, el marplatense se impuso directamente y la decisión del jurado fue de cuatro votos a favor suyo y una réplica. De esta manera, le quitó el liderato a Klan, pues sumará seis puntos.

Papo vs. MP tabla de resultados. Foto: FMS Argentina

Por su parte, Larrix también ganó ante Wolf y lo hizo de manera contundente. El resultado fue de 5-0 a su favor y también trepa a lo más alto de la tabla de posiciones con seis unidades.

Larrix vs. Wolf tabla de resultados. Foto: FMS Argentina

En cuanto a Tata vs. Nacho, el primero en mención triunfó con una decisión de 4-1 tras una réplica. Es así que sumó sus primeros puntos en la presente temporada de FMS Argentina, luego de un inicio muy complicado.

Nacho vs. Tata tabla de resultados. Foto: FMS Argentina

Batalla de Papo vs. MP