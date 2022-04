¡FMS en la plaza! La liga argentina de freestyle anunció que mañana se realizarán batallas en la calle

Si siempre has querido ir a una FMS y nunca has tenido la oportunidad, esta información será importante para ti. La Freestyle Master Series Argentina anunció mediante sus canales oficiales que la competencia se hará presente por primera vez en la historia en la plaza. Escenario donde surgieron los mejores freestylers que hoy son parte de grandes eventos a nivel internacional.

Se trata acerca de las tres batallas de reposición que no se pudieron dar en sus respectivas fechas y que serán realizadas este martes 19 de abril en La plaza Leandro N. Alem de Buenos Aires.

¿Cuáles serán estos cruces? El primero de ellos será entre Papo vs. MP. Desde ya esta batalla promete gustar y entretener al tratarse de dos MCs con gran puesta en escena. El segundo versus lo protagonizarán Wolf vs. Larrix, un choque entre la vieja y nueva escuela al estilo más underground posible. Y por último la de Tata contra Nacho, ambos con la gran necesidad de sumar puntajes debido a que no tienen ningún punto.

FMS Argentina informó que el ingreso será totalmente gratuito y que exactamente será en la siguiente dirección: Guillermo Marconi 4201, Munro. Así que si tienes pensado acudir, deberás llegar a las 3.00 p. m. (hora local).

FMS Argentina: ¿cuándo se realizará la tercera jornada?

La jornada 3 de FMS Argentina se realizará el sábado 30 de abril. Ese mismo día se llevará a cabo la fecha 4 de FMS Perú.

FMS Argentina: ¿dónde se realizará la tercera jornada?

Esta vez el escenario de la fecha 3 de FMS Argentina será en La Plata.