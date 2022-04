Se confirmaron algunos cruces para el primer corte de FMS Internacional

Como es de costumbre, Urban Roosters presentará esta temporada los cortes internacionales en los cuales los cuatros primeros representantes de cada liga competirán con el formato propio de una etapa mundial. La primera fecha se realizará el 14 de mayo en Valencia, y ya se ha anunciado el fixture.

Serán seis batallas que se podrán disfrutar ese día, entre ellas las de España vs. Chile, Chile vs. Perú, Argentina vs. México, y otras que podrás conocer a continuación:

Fixture de FMS Internacional

Estos son los cruces que se realizarán en Valencia:

Chuty contra el cuarto de la FMS Chile.

Primer lugar de la FMS Chile (le falta una fecha para definir a sus clasificados) vs. Stick.

La tercera será entre Jota o Nekroos vs. el cuarto de FMS España (Skone, Blon, Sweet Pain).

Segundo lugar de FMS Argentina vs. tercero de FMS México (ambas ligas aún no definen a sus representantes).

Segundo de FMS Colombia vs. tercero de FMS Argentina.

Segundo de FMS México vs. tercero de FMS Colombia.

Así se realizarán las batallas en el primer corte internacional de FMS. Foto: FMS España

¿Quiénes son los clasificados para el primer corte internacional?

Por ahora, las únicas ligas que han culminado sus tres primeras fechas son la FMS España y FMS Perú. Por lo tanto, sus clasificados son los siguientes.

FMS España: Chuty, Blon, Mnak (Skone y Sweet Pain),

FMS Perú: Nekroos, Jota, Vijay Kesh y Stick.

¿Cómo comprar entradas para la FMS?

Si quieres asistir a una FMS, sigue estos pasos:

Ingresa al siguiente enlace

Ubica la FMS a la que deseas asistir

Completa las casillas solicitadas

Finaliza tu compra.

¿Cuándo se realizará el primer corte internacional?

Estas son las fechas para el primer corte internacional de FMS: