FMS Perú: estas son las 6 batallas oficiales para la jornada 4

El talento en el freestyle peruano es indiscutible y una prueba de ello es el nivel que otorgan los 12 participantes de la FMS Perú en cada jornada que se programa. Así, la fecha 4 se realizará el 30 de abril desde las 7.30 p. m. (hora local) y la sede será Arequipa con el propósito de llevar la competencia a las diferentes zonas y ciudades del país.

Ante ello, la liga hizo oficial los 6 cruces que se darán para el deleite de toda la afición arequipeña. Conoce a continuación de cuáles se trata.

¿Cuáles son las batallas de FMS Perú?

Las batallas para la fecha 4 son las siguientes:

Skill vs. Vijaykesh

Diego MC vs. Ghost

Nekroos vs. Jota

Strike vs. Kian

Blackcode vs. Stick

Jair Wong vs. Jaze.

Esta jornada trae grandes cruces como el de Nekroos vs. Jota, quienes se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos sumados. Ambos tienen siete unidades y este cruce significará el repunte de uno.

También es el caso de Strike vs. Kian. El primero en mención aún no ha sumado puntos y, de no lograrlo en esta batalla, se hundiría más en la última casilla. Por su parte, Kian querrá demostrar porque es uno de los mejores dentro del formato pese a su estilo discreto.

FMS Perú: ¿cuándo se realizará la cuarta jornada?

La cuarta jornada está programada para el sábado 30 de abril desde las 7.30 p. m.

¿Cómo comprar tickets para la FMS?

Si quieres asistir a una FMS, sigue estos pasos:

Ingresa al siguiente enlace

Ubica la FMS a la que deseas asistir

Completa las casillas solicitadas

Finaliza tu compra.

¿Cómo va la tabla de posiciones de FMS Perú?

