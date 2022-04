Jaze y su queja a los organizadores de la God Level All Stars

La dupla de Papo y Jaze debutó con el pie izquierdo en la primera jornada de God Level All Starts 2vs2 tras perder contra Valles T y Nitro. El dúo Argentina-Perú estuvo lejos de demostrar su mejor nivel en dicho enfrentamiento. Aunque sacaron una réplica, por momentos se notó que el MC peruano no conectaba sus líneas y no concluía con un punchline en cada entrada. Por ello, el competidor peruano explicó qué sucedió durante la batalla y dejó a los aficionados consternados.

A través de sus redes sociales, Gonzalo Iwazaki, mejor conocido en el mundo del freestyle como Jaze, explicó a sus seguidores la lamentable experiencia que le tocó pasar en la primera jornada de God Level en Bogotá, Colombia.

“De verdad, que triste estoy con todo lo que ha pasado en God Level. Nunca digo nada y le tengo todo el cariño a los organizadores, pero no sé qué paso esta vez. Ayer me dieron los in ears sin audio, habiendo probado sonido con Papo antes. Los pedí con anticipación y nada”, escribió el actual campeón de FMS Perú en su cuenta de Twitter.

Jaze se pronuncia sobre problemas en la organización de la God Level. Foto: captura de Twitter.

Asimismo, ‘Iwa’ comentó que le avisó a los organizadores que no podía salir a la tarima con los in ears sin probar. “Me los dan apenas me llaman para competir y apenas los conectan me sacan al escenario y cuando subo el volumen no sonaba nada. Recién en el tercer round pude escuchar. Dije que no empezaría hasta que escuche bien y pusieron el beat. Solo escuchaba el bombo y caja y me guie de eso”

“No entendía nada de lo que decía Papo, ni Camilo (Valles T) ni Nitro. Nada hasta el tercer round. Casi que pidiendo a gritos al sonido y a los hosts que trataban de ayudarme y nada. Insólito, nunca me había pasado”, siguió explicando Jaze sus seguidores.

Para finalizar, ‘Juanca’ otorgó un mensaje para el público ‘cafetero’. “Bueno, dejamos todo. Me baje bastante desilusionado porque la gente de Bogotá es hermosa y quería gozarla mucho más”, concluyó el intérprete de “No le mienta a mamá”.

God Level All Stars 2vs2: países y fechas

La God Level 2 vs. 2 se desarrollará en cuatro países. Estos son Colombia, Chile, Argentina y España.