Sweet Pain tras ser baja en God Level: “No tiene nada que ver con el dinero”

Mucho se ha hablado estos últimos días acerca de God Level All Stars 2vs2 ya que iniciará su primera fecha (de las seis planificadas) este viernes 8 de abril. El motivo de los focos de concentración hacia la competencia no solo ha sido por la magnitud del evento, sino por la baja de algunos MCs a pocos días de su estreno.

Primero fue Blon quien anunció que no estaría presente y ahora Sweet Pain que no ha tenido un mes nada alentador dentro del movimiento freestyler. El rapero de Sevilla usó sus redes sociales para demostrar que su decisión de no estar, no fue por aspectos económicos.

“Qué pasa, familia. Quiero contaros que definitivamente no podré estar en God Level. Quiero pedir perdón a todo el mundo que compró su entrada para verme, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles. Los motivos de mi baja no tienen nada que ver con el dinero, sino con mal entendidos de logística y comunicación entre la organización y mi equipo de trabajo”, dijo vía Instagram.

Sweet Pain aprovechó también para agradecer la confianza otorgada y a Letra, quien iba a ser su compañero de equipo.

“Quiero agradecer a God Level el haber contado conmigo desde el principio y a mi compañero Letra por entenderme, al cual le deseo lo mejor al igual que mis otros compañeros. A mi gente de Colombia, Argentina y Chile, pediros perdón también, espero verlos pronto, lo siento mucho. Espero disfrutéis de los eventos, un abrazo, familia”, agregó.

God Level 2vs2: ¿quién será el reemplazo de Sweet Pain?

El reemplazo de Sweet Pain y nuevo compañero de Letra será Lokillo de Colombia. Pese a su corta experiencia encima de las tarimas, ha demostrado manejar con facilidad diferentes formatos y ha destacado en grandes competencias como Red Bull.

God Level All Stars 2vs2: países y fechas

La God Level 2 vs. 2 se desarrollará en cuatro países. Estos son Colombia, Chile, Argentina y España.