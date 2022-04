Mnak y el impresionante minuto a sangre que dejó en la última jornada de FMS España

La última jornada de FMS España fue un rotundo éxito por varios aspectos. Uno de ellos y quizás el más importante fue cuando Chuty enfrentó a Mnak en la mejor batalla de la noche. En aquel encuentro, ambos freestylers dejaron ver el motivo por el cual son actualmente los mejores de la liga española.

Si bien la batalla la ganó el madrileño, Mnak no se quedó atrás, ya que tras una palpitante réplica dio la impresión de que el resultado podía inclinarse a su favor. Sin embargo, el jurado decidió otorgarle finalmente la batalla a su colega.

Sin embargo, su amplia capacidad de respuesta y contundencia no está en duda, pues logró ser el mejor en el minuto de sangre. No se amilanó ni redujo su nivel. Todo lo contrario, aprovechó el momento para dejar ver a su rival que no la tendrá nada fácil.

Mira aquí el minuto a sangre de Mnak

FMS Internacional: clasificados de FMS España al primer corte

La FMS España ya definió a tres de los cuatro clasificados para el primer corte internacional. Estos son Chuty, Mnak y Blon. El último clasificado se conocerá luego de la batalla de reposición entre Skone vs. Mr. Ego.

¿Qué día se realizará el primer corte internacional?

Estas son las fechas para el primer corte internacional de FMS: