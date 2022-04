FMS Argentina: anuncian segunda batalla para la fecha 3 de la liga argentina

La tercera jornada de la Freestyle Master Series Argentina se realizará el sábado 30 de abril desde las 3.00 p. m. en horario local. El nivel tan parejo de los competidores hace de esta liga exigente y competitiva, donde cada fecha tienes que salir a sumar, de lo contrario, podrías hundirte en la zona baja y verte perjudicado en la fase final.

Tras la oficialización de la batalla entre Klan vs. Zaina, un nuevo enfrentamiento saltó a la luz: Wolf vs. MP, una de las nuevas caras del freestyle argentino que por ahora no ha conseguido ningún punto.

En la tabla de posiciones, el hincha de Racing se ubica en el séptimo lugar con tres unidades que obtuvo en las dos primeras fechas. Sus características se pueden destacar por el amplio vocabulario que maneja y la coherencia de sus estructuras.

En cuanto a MP, tiene un ingenio para improvisar que está —por el momento— más cercano al freestyle en sí y no a nivel de batallas. Se ubica en el penúltimo lugar, solo por encima de Tata, quien también tuvo un complicado inicio de temporada.

FMS Argentina: ¿cuándo se hará la fecha 3?

La fecha 3 de FMS Argentina está programada para el sábado 30 de abril. Ese mismo día, se realizará la cuarta jornada de FMS Perú.

FMS Argentina: ¿cómo va la tabla de posiciones?

Revisa a continuación la tabla de posiciones de la FMS Argentina: