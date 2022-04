FMS Perú: estas son las tres batallas que se confirmaron para la cuarta jornada

La Freestyle Master Series Perú verá su jornada 4 el sábado 30 de abril en Arequipa. De esta manera, se sigue apostando por una temporada descentralizada que busca recorrer diferentes ciudades y zonas del país para acercar a los seguidores del freestyle con sus MCs favoritos.

Ante ello, FMS Perú comunicó a través de sus canales oficiales tres cruces que prometen dar la talla y desprender mucha adrenalina el día del evento. Conoce a continuación cuáles son.

El primero de ellos será protagonizado por Skill vs. Vijaykesh. Ambos están diferenciados solo por un punto en la tabla actual tras tres fechas transcurridas. Es importante mencionar, que el ex New Era representará al país en el primer corte internacional que realizará Urban Roosters.

El segundo enfrentamiento estará a cargo de Diego MC vs. Ghost. Los dos tienen la necesidad de sumar puntos ya que se encuentran en la zona media baja, y de no conseguirlos, podrían hundirse en los últimos lugares.

La tercera batalla fue confirmada recientemente y se trata de dos grandes representantes de la escena peruana. Nekroos tendrá que pararse enfrente de Jota habiendo sumado la misma cantidad de puntos. El ganador conservará la cima.

¿Quiénes son los participantes de FMS Perú?

Jaze (actual campeón)

Nekroos

Jota

Stick

Skill

Vijaykesh

Strike

Kian

Diego MC

Jaír Wong

Blackcode

¿Cómo va la tabla de posiciones de la FMS Perú?

El actual líder es Nekroos, luego de él está Jota, y para completar el podio se ubica Vijaykesh. Conoce todas las posiciones a continuación: