¡Caos en Urban Roosters! Muphasa acusa a empresa por falta de pago

Esta última semana ha sido muy movida para Urban Roosters, empresa que expandió FMS por diferentes partes del mundo. Cuando todo parecía acabar por lo sucedido durante la última fecha de la liga de freestyle española, saltó a la luz un nuevo hecho que paraliza a la escena. Se trata acerca de un pago que —hasta ahora— Muphasa no recibe por parte de la empresa y el cual ha sido anunciado públicamente.

Todo sucedió cuando un fanático comentó uno de los tuits de Asier, CEO de UR, sobre el pago al exintegrante de FMS Argentina. La respuesta del fundador fue la siguiente:

“Muphasa no ha pasado la factura para abonarle y nosotros no podemos pagar en negro. A nadie le agrada pagar impuestos pero es lo que toca. Sin factura no podemos abonar y nos negamos rotundamente a pagar en negro”. respondió.

Tras ello, el popular “Mupha” no tardó en continuar con su defensa.

“Ya que siguen diciendo bolu... me veo obligado a aclarar un par de tantos: los 5.000 euros que me debe Urban Roosters, me los deben porque en un momento, como no tenían plata para pagarle a su personal (mi equipo de trabajo), yo pospuse mi sueldo para que le pague a mi equipo. También me veo en la obligación de aclarar que durante los 2 primeros años de FMS, muchos cachés se pagaron en dólares, en negro y en mano”, dijo.

Resulta que el motivo del problema son los impuestos que se deben declarar por la formalidad del pago. Según las declaraciones del último en mención, estos se verían reducidas significativamente y solo se cobraría un 30 % del total.

El intercambio de tweets no quedaría ahí, pues el exintegrante de Damm señaló que durante las primeras temporadas de la liga argentina hubo fraude deportivo ya que se inventaron a mano las planillas de votos cuando los sistemas digitales fallaban. Según comenta, por orden de Asier y teniendo como resultado el descenso de muchos MCs.