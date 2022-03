Trueno: “No quiero encasillarme en un solo género”

El género urbano es uno de los pilares fundamentales de la música latinoamericana. En los últimos tiempos, la cultura hip hop ha predominado en la escena con distintos exponentes de actualidad y futuro. Dentro de dicho grupo se encuentra Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno.

Con sus inicios dentro del rap y las batallas de freestyle, él fue construyendo su personaje a niveles artísticos que muy pocos pueden llegar y logró hacer historia de forma competitiva en el movimiento, pero también impulsó su música a tal punto de obtener números impresionantes en cuanto a reproducciones y vistas de sus producciones.

En el ámbito artístico, Trueno es de los personajes más polifuncionales que existe. No está encasillado en un género, sino que ha probado distintos subgéneros y alcanzó el éxito en todos ellos, ya sea trap, rap, reguetón e incluso al combinar dichos estilos con el rock o el dance. De ello y mucho más pudimos conversar con Mateo. Aquí te traemos lo mejor de la entrevista.

- ¿En qué momento de tu carrera estás? ¿Cómo te sientes?

Super bien. Cerca de sacar el segundo disco en el cual hemos trabajado un poco más de dos años. También preparando la gira mundial para este año y con muchas ansias de defender el nuevo álbum por el mundo.

- En tu familia predomina el arte, ¿recuerdas el momento en específico en el que te dijiste a ti mismo: ‘Yo también seguiré por el ese camino’?

Es una muy buena pregunta. El arte lo es todo. Más allá del género del hip hop, es algo que abunda en mi familia, ya sea por la pintura, la música o lo actoral. Vengo de una familia de parte de mi madre donde todos son músicos, mi mamá es actriz, una tía toca el bajo, mi abuelo dibuja y así. Siempre me crie en esos entornos de creación y es lo que yo amo. Estoy acostumbrado a ver a mi familia en ese ámbito y se los debo todo a ellos. Hice un montón de cosas en mi vida, pero siempre fueron relacionadas a la creació: actuar, hacer música, hacer videos, etc. Siempre tuve el impulso de crear proyectos.

- La ‘viralidad’ y la fama te llegó muy rápido. ¿Cómo manejaste a la edad que tenías ese nivel de repercusión, crítica y buenos momentos?

Pasé buenos y malos momentos. Es algo a lo que te expones. Yo empecé haciendo videos, luego me hice conocido en mi barrio, donde sabían que yo rapeaba. Siempre tuve la conexión de mostrar lo que hago y las consecuencias que ello lleva. Pasé por momentos muy duros en lo musical, en las batallas y otros temas. Hagas lo que hagas, no puedes caerle bien a todo el mundo. Es cuestión de entender que hay gente que tiene otra visión de las cosas. Yo respeto a quien no comparte mi música. Por suerte, tuve la oportunidad de vivirlo toda mi vida y así meditarlo de a pocos. Ya sé lidiar mejor con ello.

- Luego llega el 2019, donde lo ganas todo en el freestyle y también se impulsa tu carrera musical. ¿Qué conclusión sacas de ese año?

Más que conclusión o algo fue como asegurar que estaba cumpliendo todo lo que quería. Quería hacer música, ser campeón de Red Bull Batalla y cumplir mis sueños. Gracias a Dios, el freestyle me dio todo este público para poder impulsar mi música y darle mi 100% a eso. El tiempo se dio perfecto. Fue una experiencia hermosa, cerré el ciclo del freestyle y dar el paso a la música.

- ¿Volverás pronto a las batallas de freestyle?

Sí, Lo tengo claro. Estoy esperando el momento. Haré una aparición en las batallas. Extraño ese ambiente, a los pibes también. Me encantaría aparecer y estamos viendo el momento exacto.

- La pandemia golpeó a todos, pero durante ese 2020 alegraste a tu gente con “Atrevido”, álbum muy aclamado por el panorama general fanático del hip hop. ¿Qué conclusión sacas del éxito de dicho álbum?

Yo sabía que la escena del freestyle estaba esperando ese álbum, pero no tenía idea de que sería lo que fue. No esperaba los números de “Mamichula”, por ejemplo. Creo que “Atrevido” abrió la puerta de mi carrera musical. Me hizo saber que a esto quiero dedicarme toda la vida.

- ¿Podemos interpretar que los temas que sacas después del álbum los lograste crear con menos presión y con mayor libertad? El éxito fue igual o mayor.

Por suerte, cada vez más. No tengo presión para sacar los temas. Tengo un equipo de trabajo bastante sólido también y confío mucho en ellos. Cada canción es algo super nuestro y cada una de ellas tiene nuestra identidad al 100%. Eso hace que a la gente le llegue.

- ¿Seguiremos viendo a esta versión experimental de Trueno que, si bien no se aleja del hip hop en general, va probando en los distintos subgéneros que lo componen? (Trap, rap, regueton o dance).

Sí, no quiero encasillarme en un solo género. Mis canciones nacen de una necesidad y las hago realidad. A veces escucho un género y me digo a mí mismo que debo intentarlo, marcando mi esencia por supuesto. De hecho, se viene una canción con una banda que hace rock electrónico. Ese tema será algo a lo que no están acostumbrados.

- ¿Qué tanto hay de tu relación con Nicki Nicole en “Solo por vos”?

El 100%. El amor se refleja en mis letras porque mi vida cambió desde que ella llegó. Ella es una artista increíble también y tenerla a mi lado me hace evolucionar. A veces es una consejera que me ayuda mucho.

- El arte es transmitir, ¿qué te gusta generar en la gente que te escucha?

Busco y necesito transmitir lo que a mí me pasa. La música me ayuda a expresar lo que quiero ser y lo que me sucede. Mi música nace de necesidades, de lo que siento en el interior y quiero decir.

- ¿Qué le dirías a la gente de Perú que te espera en el concierto el 23 de abril?

Primero que nada, agradecerles por asistir. Yo ya conozco al público peruano y sé que son unos quilomberos. Tengo muchas ganas de estar en Perú.