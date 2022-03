¿Por qué Kodigo dejó las batallas de freestyle? Esto le dijo a Force en Free Talks

Hablar de leyendas dentro del mundo del freestyle es referirse a nombres de la talla de Kodigo. El freestyler argentino es de la vieja camada del rap, donde predominaban las batallas en eventos como Red Bull Batalla de los Gallos. Con su increíble flow y gran modalidad para adecuarse a las bases de doble tempo, el albiceleste es de los más extrañados y reconocidos en la escena actual del movimiento. De hecho, cada vez que se habla de él, muchos piden su regreso, a pesar de estar enfocado actualmente en la música.

Durante su pasado, se ha hablado mucho de las razones por las que Kodigo se alejó completamente de las batallas de freestyle. ¿Por qué alguien que solía compartir tarima con nombres como Aczino, Kaiser, Invert y más dejaría todo? Referirse a su carrera musical era la respuesta que siempre se encontraba, pero esta vez lo aclaró. Force, competidor y youtuber español, pudo preguntarle a Kodigo los motivos por los que se alejó del mundo de las batallas. Conoce aquí su respuesta.

¿Por qué Kodigo se retiró de las batallas de freestyle?

“ Para empezar, nunca fue mi gran sueño ser el mejor competidor del mundo. Es una realidad. Después estaba el tema de mi música. Quizá también se juntaron muchos factores, como por ejemplo la última Red Bull Nacional en la que estuve presente. Aquel día sentí que no me querían ahí. No me sentía valorado. Sentía que daba un buen nivel, pero no me sentía apreciado. Ahí dejé de participar.”, aclaró ‘Kodi’.

Por otra parte, se refirió al debate sobre si las batallas son un deporte: “Veo también que el freestyle se fue acercando a lo que es un deporte. Eso lo respeto muchísimo y no tengo nada en contra de nadie, de hecho está bueno que se esté profesionalizando, pero nunca lo vi como un deporte. Puedes verlo como el arte del rap y esforzarte por mejorar, pero jamás deportividad. Hoy hay gente que lo ve así y lo respeto, quieren ser competidores legendarios antes que raperos. Hay que respetar a cada uno”.

¿Cómo es la relación con los freestylers de su época?

“Está todo bien con Pao y Dtoke. Después de tantos años, uno admira que todos sigan en la movida, cada uno por su lado. Yo por la música, ellos por las batallas. Está todo bien con ellos, no manejo ningún rencor y ningún enojo. Son cosas que tienen que ver con esa época”, sentenció Kodigo.