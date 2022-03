Lollapalooza: mira el 4X4 entre Acertijo y Jaze por Red Bull Batalla

El Lollapalooza fue un festival musical que generó una gran repercusión en los fanáticos de los distintos géneros presentes. Un movimiento que tuvo un papel importante fue el freestyle, que gracias a Urban Roosters y Red Bull Batalla estuvieron en las ediciones de Chile y Argentina.

Un grupo estuvo en Argentina (Teorema, Sub, MP, Gazir, Tata y JNO), mientras que el otro en Chile (Jaze, Acertijo, Basek, Klan, Joker y Valles T). En el caso de este último país, uno de los momentos más resaltantes del show fue el 4x4 fuego cruzado que tuvieron Jaze y Acertijo. El peruano visitaba al local y nos regalaron un gran round a puro ataque con la temática artistas.

Si bien ambos ya se han enfrentado en el pasado en competiciones, esta vez mostraron un gran nivel a través de dicha exhibición. Al no jugarse nada, se aventuraron a no tirar tanta sangre, pero sí argumentar contra el otro. Si bien no hubo jueces de por medio, se podría decir que ambos estuvieron al nivel de la expectativa.

Que un movimiento tan grande como el freestyle llegue a un festival del nivel de Lollapalooza no hace más que explicar la actualidad del mismo. La repercusión que están teniendo las batallas es alta y esto impacta directamente en eventos de dicha índole. Otros duelos que pudieron verse en el Show de Red Bull Batalla en Lollapalooza estuvieron compuestos por Basek, Joker, Klan y Valles T, dejando también grandes momentos.