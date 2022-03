FMS España: Chuty vs. Mnak será la mejor batalla de la fecha 3

Este sábado 26 de marzo se disputará la tercera jornada de la FMS España. Esta competición inició en un nivel muy alto por el excelente rendimiento de sus freestylers. Nombres de la talla de Chuty, Mnak, Gazir, Blon, Skone y más vienen dejando momentos memorables.

Entre los enfrentamientos claves de esta fecha hay uno en particular por el que el mundo del freestyle estará atento y expectante: Chuty vs. Mnak. ¿Por qué? No solo porque son los líderes en la tabla de posiciones, sino también por la contraposición de estilos y gustos que ellos representan. Para muchos, el primero simboliza las batallas y el segundo el rap. Pero, ¿por qué la diferencia de conceptos? Aquí te contamos qué hace que este duelo sea más que una batalla de FMS.

Algo que el panorama del freestyle siempre suele resaltar es la manera de enfocar las batallas de cada competidor. En el caso de Chuty, es un competidor que busca constantemente derribar a su rival, ya sea argumentalmente o tratando de desarrollar de la mejor forma los estímulos de batalla. Por su parte, si bien Mnak no deja de lado el contenido y el hilo argumental de las batallas, tiene una gran predilección hacia el buen rapeo y el flow.

¿Ello significa que Chuty no tiene flow o no busca rapear bien? Por supuesto que no. El de Madrid tiene una increíble capacidad de adaptarse a todas las instrumentales que le pongan, ya sean de boom bap o trap, pero sí es verdad que no tiene como prioridad sonar musicalmente bien. Él es un batallero nato. Para muchos, el mejor de la historia.

Por otra parte, si bien el duelo entre Mnak y Gazir fue muy reñido, probablemente la misma contraposición de estilos haya sido el determinante para que el primero salga ganador. Con ese antecedente, ¿cómo no sería candidato ante alguien como Chuty? Son dos formas distintas, pero igual de efectivas. Por algo son líderes de la FMS España.

Sin dudas, nos espera una fecha de mucho nivel, pero el foco ya se sabe dónde está. Hora de disfrutar de Chuty y de Mnak peleando el primer lugar de la liga española de freestyle.

Chuty y Mnak ya se vieron las caras en USN: