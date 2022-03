Paulo Londra: exfreestyler es uno de los argentinos más escuchados pese a su inactividad

Paulo Londra dio un gran anuncio tras una larga espera. El exfreestyler publicará su nueva canción “Plan A” tras más de dos años de inactividad por un problema con su antigua productora conformada por Ovy on the drums y The Cristo man.

Pese al tiempo que estuvo fuera del género por este problema legal que fue llevado hasta cortes de justicia, Londra no dejó de ser escuchado, ya que su promedio en Spotify fue al rededor de 10 millones de oyentes mensuales.

El autor de “Adan y Eva” comparte el top 10 junto a otros grandes artistas como Tini, María Becerra, Duki y Thiago PZK, estos dos últimos en mención con una reconocida trayectoria en el mundo de las batallas de freestyle dentro de la escena argentina.

Género urbano: artistas argentinos con mejor promedio de oyentes, según Spotify

A continuación el top 10 de cantantes argentinos con mejor promedio de oyentes en la plataforma musical:

María Becerra: 19 600 143 oyentes por mes Tini: 14 621 077 oyentes por mes Duki: 16 816 068 oyentes por mes Thiago PZK: 14 143 946 oyentes por mes Khea: 10 780 855 oyentes por mes Paulo Londra: 10 558 416 oyentes por mes L-Gante: 8 450 337 oyentes por mes Cazzu: 5 505 489 oyentes por mes Dani Ribba: 1 878 302 oyentes por mes Yzy A: 1 586 141 oyentes por mes.

Algunos de ellos iniciaron su carrera en las plazas de Argentina durante los tiempos de El Quinto Escalón, donde fueron muy reconocidos. Estos son los casos de Duki, Thiago, Paulo Londra, Dani Ribba e Yzy A, que posteriormente se consolidaron en la música.

Paulo Londra: su nuevo tema “Plan A”