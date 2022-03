HBD sobre nueva canción de Paulo Londra: “Siempre es demasiado agradable escucharlo”

¡Se acabó la espera! Paulo Londra hizo oficial su nueva canción “Plan A” luego de dos años de inactividad dentro del género por los problemas legales que tuvo con su exproductora dirigida por Ovy on the drums y The Cristo Man. Ante esta nueva producción, el creador de contenido HBD aprovechó en reaccionar y dejar sus impresiones al respecto.

“Me gustó, siempre es demasiado agradable escuchar a Paulo y ahora la cuestión lo ha sido mucho más porque ha regresado. No es un día cualquiera, no es una canción cualquiera, él ha elegido esta entre muchas que seguro tenía y me ha parecido una canción refrescante y entretenida”, dijo en su canal de YouTube.

En la entrega musical del artista argentino se aprecian ritmos combinados entre el rap y rock que son acompañados de una letra romántica fiel a su estilo, aspectos que fueron bien recibidos por el también jurado de la FMS Perú.

“Los que me conocen saben que a mí me gusta mucho cuando se fusiona el rock con el rap. El hecho de incluir instrumentos que no sean del trap, al que nos tiene acostumbrados Paulo, que se refresque, eso me parece todavía mejor”, comentó.

HBD se mostró entusiasta y contento por el regreso de uno de los más sonados raperos en todo el mundo: “Tenía expectativas y se han cumplido. Sencillamente, estoy alegre, voy a salir de mi casa y voy a estar alegre, mañana voy a despertarme y seguiré así”, añadió luego.

Nuevo tema de Paulo Londra Plan A