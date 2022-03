Soen: “En FMS España trato de premiar la espontaneidad como juez”

Ninguna FMS podría funcionar sin el criterio y el trabajo de los jueces. Ellos, mediante una tablet y un sistema de puntuación, deciden los veredictos y a partir de dichas decisiones podemos conocer a los campeones y a los descendidos. En FMS España hay jurados que tienen más de una temporada en la liga y eso les permite evolucionar en cuanto a sus votaciones y a qué enfocar, como criterio clave, a la hora de decidir. Soen es parte de ese grupo de experimentados.

El de Valencia, que también se desarrolla como streamer de batallas de freestyle, es un pilar vital de Urban Roosters por su constante labor en la mesa de los jueces. En esta ocasión, como previa de la fecha 3 de FMS España, la cual será el sábado 26 de marzo, pudimos hacerle una pregunta en conferencia de prensa acerca de su trabajo en la silla más importante y esto fue lo que nos respondió.

¿Qué es lo que más valora Soen como juez de FMS España?

“Vengo siendo juez desde 2012 y tengo mucha experiencia en el formato FMS. Cada temporada voy puliendo cosas y si bien queda siempre un mundo por aprender, creo que lo tengo claro. En FMS España trato de premiar la espontaneidad como juez”, sentenció Soen.

Por otra parte, detalló su respuesta: “Por ejemplo, hoy los pioneros de ello son Zasko Máster y Mnak. Tienen ese algo inexplicable que no puedes caracterizar en un dos o tres. Cada uno tiene una manera de leerlo. Es verdad que hay ideas que a veces ya he escuchado previamente y no me sorprenden tanto a diferencia de la espontaneidad que te digo”.

¿Quiénes son los jueces de FMS España?