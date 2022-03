Lollapalooza: el Freestyle fue un gran protagonista del festival

Hablar de Lollapalooza es referirse a uno de los festivales musicales más importantes del mundo. Los artistas del momento de la música latinoamericana, americana o europea se reúnen en dos países de Sudamérica y dejan shows inolvidables. Este año, el evento se realizó en Argentina y Chile, generando una repercusión alta del mismo y teniendo un gran éxito por la gran masa que asistió. Las batallas de freestyle también fueron protagonistas y aquí te contamos sobre los shows de la disciplina que se dieron en ambos países.

Por un lado, Chile recibió a una delegación de freestylers que representaron a Red Bull Batalla. Esta estuvo compuesta por Jaze (Perú), Valles T (Colombia), Klan (Argentina), Acertijo (Chile), Basek (Chile) y Jokker (Chile). Con tres visitantes y tres locales, los raperos brindaron un show de freestyle puro y también batallas, en las que el duelo entre Jaze y Acertijo resaltó según lo que se puede leer en redes vía redes sociales.

Por su parte, Argentina fue sede de la llegada de Urban Roosters al festival. Mediante batallas en formato FMS, pudimos ver en acción los siguientes duelos: Gazir (España) vs MP (Argentina), Tata (Argentina) vs JNO (Chile) y Teorema (Chile) vs Sub (Argentina). Siendo el primero de estos el enfrentamiento más sonado por la gente presente y en las redes sociales también.

Así, culmina un fin de semana donde el freestyle no se hizo presente por las competiciones de siempre como las nacionales de Red Bull Batalla o FMS, sino con su presencia en un festival musical del tamaño e importancia de Lollapalooza, consiguiendo así un foco mediático bastante importante para el movimiento.