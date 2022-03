¿Volverá Teorema a Red Bull Batalla? Esto le dijo a Force en Free Talks

Teorema es una de las leyendas del freestyle chileno sin lugar a dudas. Quizá, actualmente se encuentra en el top 3 de nivel del país sureño. Uno de sus grandes logros en su carrera fue ser campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Cuando lo consiguió, se encontraba en lo más alto de su nivel y el panorama general de las batallas de rap lo aclamaba a donde vaya.

A raíz de una polémica que lo alejó del movimiento y que generó un gran retroceso en su carrera debido a las repercusiones que tuvo, el de Cañete no pudo participar en la final internacional del 2019, siendo reemplazado por Jokker. ¿Volverá algún día a dicha competencia? En un nuevo episodio de Free Talks, sección del canal de YouTube de Force, streamer y freestyler español, Teorema habló al respecto. Conoce lo que dijo.

“No he tenido conversaciones con Red Bull Chile. No sé cómo estará esa situación. Quizá el mundo necesita que regrese y es una energía que está ahí super creada. Creo que la gente quiere verme ahí. Pero es difícil. Quisiera deshacer ciertos rencores, generalmente hablando. No sé, es algo que está ambiguo. Si bien yo en un momento estaba muy dolido, hoy en día comprendo más de arriba la situación”, dejó claro Teorema. .

Por otra parte, habló sobre qué debe pasar: “Creo que hay conversaciones que deben existir. ¿Quién sabe? No me gustaría ilusionar a la gente diciéndoles que esto pasará. Creo que tranquilizará a le gente escuchar que hoy estoy mucho más tranquilo en general. Siempre estoy abierto a hablar”.

¿Te gustaría ver a Teorema en Red Bull Batalla de los Gallos una vez más?