Bizarrap sobre sesión con J Balvin: “No le cierro las puertas a nadie, no estoy en contra de José”.

La última Bizarrap session trajo mucha polémica por la tiradera que Residente empleó sobre J Balvin tras varios meses de diferencias entre ambos. La producción musical continúa sonando en diferentes redes sociales y el tema se mantiene vigente en los fanáticos que no dejaron pasar la oportunidad de opinar al respecto.

Uno de los que también hizo contenido para su comunidad sobre este tema fue Ibai Llanos, un reconocido youtuber español que tuvo una entrevista con Bizarrap, el responsable de producir la famosa sesión 49.

En dicha entrevista, el creador de contenido le preguntó al productor musical argentino sobre si aceptaría una sesión junto a J Balvin tras lo sucedido en el género urbano en los últimos días. La respuesta causó mucho asombro, ya que Bizarrap dijo lo siguiente:

“Por supuesto, no le cierro las puertas a nadie. Se lo pude comentar y le dije que yo no le cierro las puertas a nadie. Es lo mismo que te digo (Ibai), obviamente todo el mundo tiene las puertas abiertas para mi estudio. No estoy en contra de José (J Balvin)”.

Bizarrap Session 49 con Residente es tendencia musical en Perú

La Bizarrap Session 49, que tiene como protagonista a Residente, no pasó desapercibida en Perú. Actualmente, está en tendencia 1 en YouTube tras lograr más de 43 millones de reproducciones solo en la plataforma de vídeos.

Es así que los números que obtuvo el exintegrante de Calle 13 han superado la sesión de Anuel AA, que logró —hasta el momento— 41 millones de visitas.