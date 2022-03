Jair Wong: “No creo que le conteste a menos que contrate a Aczino o a Eminen”

La sesión entre Bizarrap y Residente continúa generando distintas opiniones en el género urbano a nivel mundial. Este es el caso del freestyler peruano y campeón mundial del Torneo de Plazas, Jair Wong, quien, durante su participación en el programa de YouTube Yapemano, se animó a comentar al respecto.

El tema publicado, el último jueves, ha tenido fuerte resonancia luego de que el puertorriqueño le enviara una tiradera al cantante colombiano J Balvin, con quien tiene diferencias desde hace unos meses atrás.

PUEDES VER: Residente y todas las tiraderas en las que participó

“No creo que le conteste a menos que contrate a Aczino o a Eminen para que le escriba (la respuesta). Además, no solo poderle responder sino tener la autoridad moral de decir algunas cosas”, dijo Wong en la emisión del programa.

En la video reacción también estuvieron presentes Diego Mc, Strike y Juanito Freestyle quienes de igual manera se mostraron asombrados por la dureza de cada rima que decía el ex Calle 13.

El tema no ha sido ajeno dentro de la movida peruana, ya que otro de los que opinó al respecto es el analista y youtuber HDB, quien usó su canal propio para expresar por la tiradera.

“Durísimo. No lo esperaba en absoluto que esta fuera una tiradera, sinceramente, no. Personalmente, me gustó más el (capítulo) 2. La cosa se ha puesto súper picante, ¿qué va a hacer Balvin ahora? ¿Le podría ganar en una tiradera a Residente? Es muy difícil, creo que nadie lo ha hecho todavía”, comentó.