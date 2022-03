¿Volvería Chuty a Red Bull Batalla? Esto le dijo a Franco Escamilla

Chuty es, junto a Skone, la máxima referencia del freestyle español de batallas en la historia. Hablar de él es hablar de uno de los máximos niveles en la disciplina y, por supuesto, de uno de los referentes de la misma. Tras su polémica derrota ante Yenky One en el año 2017, Sergio decidió no regresar a la Red Bull Batalla nunca más, algo que declaró en más de una ocasión.

A pesar de ello, aunque en el 2020 intentó volver, el COVID 19 se lo impidió. Después, en el 2021, no intentó regresar. ¿Volverá? Franco Escamilla le preguntó al respecto en Tirando bola, su sección de YouTube.

¿Vuelve Chuty a Red Bull Batalla?

“Yo creo que sí. No sé cuando, pero posiblemente para mis últimos años competitivos. El freestyle no se deja, pero competir es otra cosa y es muy duro. Tengo 28 años y todavía me queda. Es verdad que ahora mismo, con el poco tiempo que tengo, no puedo mentalizarme para lo que yo quisiera hacer y lo que quiero darle al público que me quiere. Evidentemente no tengo espina o intención de ganar, eso se me fue hace tiempo”, comentó Sergio acerca de regresar a una Red Bull Batalla de los Gallos.

“En 2017 entendí que hay cosas que no dependen de mí. Hay momentos donde te das cuenta de que no todo depende de ti y tienes que valorar tu nivel y tu trabajo. Ahora mismo, no, y seguro que el año que viene tampoco, pero seguramente en mis últimos años competitivos sí (volveré a la Red Bull Batalla)”, sentenció.

Video completo del programa: