Free Talks: ¿quiénes son los freestylers favoritos de Mnak? Esto le dijo a Force

Hablar de uno de los freestylers de batallas, además de rapero, que más viene pegando en la actualidad del movimiento, es hablar de Mnak. El MC de Ciudad Real consiguió el ascenso para la cuarta temporada de FMS España y se mantiene hasta la actualidad. Fecha a fecha sorprende al panorama con su espectacular flow y puesta en escena.

A través de su gran exposición, es normal que reciba invitaciones para entrevistas de mucha repercusión. En esta ocasión, el español estuvo en Free Talks, podcast y sección del canal de YouTube de Force. Mnak contó quiénes son sus freestylers favoritos históricamente.

“Por gusto personal, te diría Gazir y Chuty seguros. He crecido con Chuty y he flipado viendo a Gazir. Luego, Trueno me mola mucho. Los otros dos los tengo dudando, pero te diría Zasko seguro y Sweet Pain. Después, la primera vez que vi en directo a Aczino flipé mucho. Luego, Skone y Bnet son dos que metería en el top histórico”, fue lo que le dijo Mnak a Force tras preguntarle quiénes son sus raperos de batallas favoritos en la historia.

Esto habla de la influencia balanceada con la que cuenta Mnak, quien, si bien es un excelente batallero, primero es rapero y busca proyectar esa influencia en la mayoría de sus enfrentamientos. Por otra parte, llama la atención que Aczino no esté en lo alto del top, lo cual habla también de que el freestyle es una disciplina que no está encasillada y no todos tienen que tener los mismos gustos.