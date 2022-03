Red Bull Batalla Perú: ¿llegó el año de Skill?

La expectativa por la final nacional de Red Bull Batalla en Perú siempre es de escalas mayores. Este evento despierta el interés de todos los seguidores del freestyle año a año, donde van surgiendo nuevas promesas para el país o, de lo contrario, se afianzan los referentes. De hecho, si bien hemos visto tremendas apariciones en las ediciones pasadas, en las dos últimas el campeón fue Stick, quien ya se llevó la medalla tres veces a lo largo de su carrera. Como nuevo candidato, aparece Skill, quien dejó de ser promesa y ya es una realidad. Aquí analizamos al MC de Rapstyle y sus posibilidades de ser campeón nacional de la ‘lata’ por primera vez en su carrera.

Skill es un rapero que nació de Rapstyle, la plaza de San Juan de Lurigancho. La misma desde donde se escuchan nombres como Stick, Ramset, Diego MC, New Era y otros más. Su primera gran participación en la Red Bull Batalla Perú fue en el año 2019, donde tuvo un recorrido muy importante en semifinales del evento y caería ante un gran Jaze. Sin embargo, aquel día demostró que estaba para grandes cosas.

Luego, a falta de un participante en la FMS Perú, Skill logró llevarse el Torneo Clasificatorio venciendo a Lancer Lirical en la final y dando un golpe sobre la mesa. ¿Hubiera sido lo mismo de él en caso no participara o no se lo llevara? No lo sabemos, pero ese día dejó claro que iba por todo en la máxima liga peruana de freestyle.

Durante el 2020 y 2021 pudimos observar un proceso claro de consolidación por parte de Skill. En el primer año de los mencionados, lo vimos llegar a la gran final de Red Bull Batalla, donde caería con Stick, pero también dejaría un grandísimo papel. Si bien en el 2021 no pudo realizar lo mismo y cayó en primera ronda ante Litzen, vimos un excelente nivel de su parte en la primera temporada de FMS Perú, lo que lo consolidó como el mejor representante peruano en FMS internacional.

Así, con un nombre ya ganado en la escena y al quitarse el apodo de ‘promesa’, Skill saldrá con todo este año en búsqueda de la final nacional de Red Bull Batalla. ¿Se llevará la tan ansiada medalla? Lo veremos pronto.