Mecha en Free talks: “Dtoke le pidió perdón a mi papá”

La tercera temporada de FMS Argentina fue de las más virales en la historia de las ligas de Urban Roosters. Esto, entre otras cosas, por los momentos épicos que se vivieron en determinadas jornadas. Tensión, nivel, show de freestyle y mucho más, aunque uno de aquellos sucesos fue el duelo entre Dtoke y Mecha: un choque generacional que todos esperaban.

¿Por qué? Durante su enfrentamiento, el bicampeón nacional de Red Bull Batalla buscó provocar a su rival vía contacto físico, lo que terminó por generar segundos que despertaron el interés de todos al pensar en algún tipo de enemistad. Vía Free talks, programa conducido por Force vía YouTube, Mecha declaró al respecto.

En primer lugar, recordemos el momento donde ambos se enfrentaron físicamente:

“Me lo tomé todo tranqui. Esa batalla estuvo rara porque, cuando terminó el easy mode, Dtoke me arrinconó en una esquina y me gritó dándome a entender que debía ganarle para estar entre los mejores. No me tocó y empezó a retarme a que me pare de manos. Él sabe lo que genera y sabe que todos lo admiramos. Para mí, fue una estrategia batallera, pero yo lo tomé hasta como un consejo”, fue lo primero que comentó Mecha al respecto al considerar el lado bueno de las cosas.

Por su parte, también se refirió al momento exacto en el que sucedió todo: “No creo que me haya querido pegar. Se metió en el personaje y nunca me sentí agredido u ofendido. Hasta me dio pena que Dtoke vaya a donde mi papá a pedirle perdón. Le pidió perdón a mi papá y, de hecho, mi viejo durante la batalla me dijo que era solo show. Hasta él estaba más consciente que yo”.

Aquí las declaraciones de Mecha vía Free talks, programa de Force: