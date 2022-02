Habló Chuty: ¿hay una ‘guerra fría’ con Bnet? Esto le dijo a Force en Free Talks

Si se mencionaran rivalidades en los últimos años del freestyle, tendría que hablarse de Chuty vs. Bnet. ¿Por qué? Ambos representan a dos corrientes totalmente distintas en las batallas de rap. “Entrenamiento vs. Pureza”, le dicen algunos. Sumando también duelos como la final de FMS España en el 2019.

Mientras uno enfoca su forma de rapear en el ataque y en la búsqueda constante de mejorar con los distintos estímulos que puede tener un enfrentamiento en competencias como FMS, el otro se lanza al vacío, sin entrenar y sin pensar en la cuarta barra. Él va construyendo, así como también priorizando un buen rapeo y flow.

Esto ha generado que se denomine el término “Guerra fría”. Ambos, por sus lados, han declarado también sobre el otro y se han manifestado muy distintos a ello al hablar, por lo que eso aumenta dicha supuesta rivalidad. Lo que es real es que sí son dos contrapartes muy marcadas. Chuty, vía Free Talks conversando con Force, habló sobre el tema y dejó una declaración muy interesante.

“Yo descubrí la guerra fría porque me lo pasó Bnet por WhatsApp (risas). Me dijo que lo mire, que me reiría mucho. Tío, evidentemente su personaje choca mucho con mi personaje porque tenemos formas distintas de ver el freestyle, pero de ahí a que digan que hacemos entrevistas contra el otro es distinto. Bnet me mola mucho y entiendo que el pique mole, seguiremos tirándonos porque tenemos un choque de personajes, pero nada más. Lo otro son fumadas”, dijo Chuty al respecto.

“Si mola y a la gente le gustan las rivalidades, genial. Pero no me gustaría que mis seguidores vayan a decirle algo. Que a nadie se le ocurre decirle tonterías a mis compañeros”, sentenció el tres veces campeón de la FMS España.

Video de su declaración completa de Chuty