FMS España: así se encuentra el ranking de ascenso a la temporada 6

La FMS España es uno de los eventos con más nivel en la actualidad del freestyle. Sin dudas, todo aquel que pueda formar parte de ella debe asumir que es miembro de la élite de la disciplina. Recordemos que, debido a las reglas de Urban Roosters, uno debe escalar posiciones en un ranking de ascenso para poder conseguir llegar a dicha competición. Para ello, los aspirantes viajan por todo el país buscando sumar puntos y acercarse cada vez más al tan ansiado torneo. Aquí te contamos cómo se encuentra actualmente el ranking de ascenso rumbo a la sexta temporada de la liga española de batallas de rap.

Este es el ranking de ascenso de la FMS España:

Jesús LC - 22.800 puntos Mario Vi - 21.000 puntos Vivi - 19.000 puntos Le33 - 18.750 puntos Force - 15.100 puntos Nacho LCM - 15.000 puntos Mounts - 14.200 puntos Botta - 12.800 puntos BTA - 12.800 puntos Aigor - 12.600 puntos

Así, se pueden sacar muchas conclusiones del ranking actual. Jesús LC se encuentra buscando el tan ansiado pase a la FMS España desde la tercera temporada de la misma, por lo que su primer lugar no sorprende. Es el sinónimo de constancia y sacrificio en el freestyle español.

De todas formas, no hay una diferencia mayor entre el primero y el décimo, por lo que puede pasar de todo. Además, no olvidemos que faltan eventos como la Red Bull Batalla, Copa Federación o Gold Battle, los cuales reparten puntos para el ascenso, por lo que no podemos sacar conclusiones anticipadas.