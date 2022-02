Combate Freestyle: con Stick presente, se anunció la fecha del evento internacional

Vía redes sociales, la organización de Combate Freestyle confirmó que habrá un evento internacional el próximo 25 de Marzo y se dará en la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, esta noticia ha sido muy bien recibida por el panorama general de las batallas de rap, pues la competencia ha sido innovadora, lo cual dejó momentos muy frescos y recordados. Este evento no contará con todos los campeones nacionales, pero sí con invitados de lujo que los reemplazarán. Asimismo, hablando netamente de Perú, Stick será el representante blanquirrojo. Según la información revelada, Jaze (el otro campeón del torneo en Perú) no estará presente.

Estos son los participantes de la internacional de Combate Freestyle:

Stick

Acertijo

Basek

Drose

Klan

Larrix

Mecha

Metalingüistica

MP

Replik

Rodamiento

Sony

Valles T

INVITADO ESPECIAL

Viendo los nombres presentes, es imposible no pensar que veremos una internacional de muy buen nivel. No solo por cómo en sus respectivas nacionales se supieron adaptar a este formato novedoso, sino también por el presente de cada uno de los competidores; así como también por los regresos de algunos de la vieja escuela como Sony o Drose.

Por otra parte, habría que preguntarse quién será el invitado. No olvidemos que España no tuvo su nacional de Combate Freestyle, por lo que no sería descabellado pensar en nombres como Chuty, Skone u otros más.

Finalmente, no se sabe con exactitud los motivos por los que Jaze, quien ganó la primera fecha de Combate Freestyle Perú, no estará en esta internacional. Seguramente el mc de Soporte Alterno saldrá a contarlos.