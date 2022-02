Daruma: “El rap fue mi refugio y mi sentido de vida”

Para hablar de repercusión y comunicación dentro del mundo del freestyle, tenemos que darle el espacio necesario a los creadores de contenido. Los protagonistas pueden ser otros, como los mismos raperos, hosts, DJ, jueces y más, pero muchas veces los ingresos que generan los eventos provienen de la ‘viralidad’ que estos tienen. Es hora de decirlo fuerte y claro: los youtubers y streamers son vitales para esta disciplina.

En esta ocasión, pudimos entrevistar a Daruma, quien es rapera, comunicadora, youtuber y streamer de contenidos acerca de las batallas de freestyle y el mundo del rap. Con ella hablamos sobre su carrera, la actualidad del movimiento, el pago por visión, los comunicadores y mucho más.

Disfruta aquí lo mejor de la entrevista:

- ¿Qué significa el rap para ti?

Yo empecé a escuchar rap cuando tenía 8 años. El primer tema que escuché fue “Mi ángel” de Nach. Recuerdo que fue la primera vez que lloré por una canción. El rap se convirtió en mi refugio cuando yo sufría de bullying. Se convirtió en mi esperanza y mi sentido de vida. Si bien empecé mi canal de YouTube, todo esto lo hago por el rap. Es lo que más me gusta. Tengo varios temas, aunque solo he publicado dos: el de Juego de tronos y el de Valorant. Los otros no los he publicado. Ambos me gustaron mucho. Tengo temas guardados: por ejemplo, uno sobre la muerte. Luego tuve cáncer y vi la muerte desde más cerca. Tengo un tema de cómo la veía antes y cómo la entendí después del cáncer.

- ¿Crees que el rap se ha alejado de las batallas de freestyle?

Cuando conocí las batallas, ya estaban un poco alejadas. Está más deportivisado. Me da lástima también porque conozco los valores del rap y el público de las batallas está alejado de eso. Es más toxico, más de fútbol. Por más que tenga más repercusión, eso tampoco es rap. A veces en los comentarios de mis videos leo cosas que están muy alejadas de lo que es el rap. Tengo cierta tristeza porque cada vez es más evidente. Gazir, por ejemplo, me parece de los mejores actualmente, pero no es de los freestylers que más me gustan. No me hace sentir lo mismo que Mnak o Sweet Pain, por ejemplo. Cada vez hay perfiles que se adaptan más al formato. ¿Cuándo se dejó de decir “esta rima es muy buena” y cuando se empezó a decir “esta rima es un 4″?

- ¿Cómo tomaste la decisión de ser creadora de contenido?

Cuando decidí subir mi primer video no tenía idea de que llegaría hasta aquí. No pensaba vivir de YouTube. No tenía pretensiones, pero mi primer video tiene 8.000 visitas. La gente me decía que siga, que lo hacía muy bien. Si pudiera definirlo, diría que fueron las ganas de expresarme.

- ¿Sientes que ya encontraste tu camino en YouTube y Twitch?

Es cierto que todos, cuando llegamos a una meta y cuando estamos ahí, sentimos que falta algo. Me gustaría no solo quedarme en las batallas, sino también aportar en videojuegos o sacar mi propia música. Creo que puedo hablar más de un tema.

- ¿Qué lugar crees que se merecen los creadores de contenido en el mundo del freestyle?

Creo que los creadores de contenido son necesarios para que el freestyle sea tan viral como lo es ahorita. Creo que aportamos muchísimo. Algunos creen que no, otros sí lo entienden. Por ejemplo, hay eventos donde no podemos reaccionar y esas batallas, por muy potenciales que puedan ser, no han terminado de ser tan virales porque no se les ha dado la repercusión necesaria.

- ¿Estás de acuerdo con el pago por visión en las batallas de freestyle?

Cuando me enteré puse un corazón roto en Twitter porque me llamó mucho la atención. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, me consta que en USN habían cortes o no se veía bien. Entonces esperas que, si pagas, te den un buen contenido. También hay que ser consiente de que habrá un público potencial que no podrá acceder a este evento porque no va a pagar por algo así. Esto puede generar que la repercusión en el freestyle baje, además de que los creadores de contenido no podemos reaccionar a las batallas. Hay que tener en cuenta también que hay un público joven y no sé cuántos podrían pagarlo.

- ¿Daruma tiene un objetivo dentro del mundo del freestyle?

Me gustaría ser comentarista y he mandado bastantes indirectas a Red Bull (risas). Me molaría mucho. Como jueza, si bien no me han dado muchos detalles, tengo un par de oportunidades para estar en algunos eventos. Me veo super capaz en cualquiera de las dos facetas.

- ¿Qué opinión te dejó la respuesta famosa de Marithea en la internacional de Red Bull Batalla?

Marithea dijo todo lo que tenía que decir y yo hubiera hecho lo mismo. Si pasara que una freestyler deba participar en algo solo por ser mujer, estaría en desacuerdo. Sería no girar tu personaje por nivel, sino por ser mujer. Ser mujer en este mundo a veces es una p*** m*****. Todas tenemos que pasar por un filtro porque somos chicas. A veces hay personas que creen que sabemos menos de rap o freestyle solo por ser chicas. He leído comentarios donde a mí me lo han dicho, pero escucho rap y vivo el rap desde los 8 años. No tienen idea de quién soy yo. Me imagino que Sara Socas vive lo mismo todos los días. Nos tienen que valorar por ser raperas, no por ser chicas. Lo peor sería mencionar que somos mujeres para resaltarnos. Evalúame por mi nivel, no por mi sexo.

- ¿Qué opinión tienes sobre el panorama general del freestyle peruano actualmente?

Me parece bello que al inicio nadie daba un duro por la FMS Perú, pero consiguieron callar un montón de bocas. Fue algo muy valiente y difícil para los freestylers porque tenían todo en su contra. Hay momentos en la liga que me emocionan de verdad y a veces no logro saber por qué. Simplemente me encanta. El rap de Perú está infravalorado y ha conseguido crecer a pesar de la poca esperanza del público del freestyle. Han conseguido hacerse lugar. Voy a estar siguiendo todas las fechas porque es una maravilla.

- ¿Qué le dirías a todo aquel que quiere ingresar en el mundo de las comunicaciones con respecto a la salud mental?

No sé si he sabido manejarlo bien. Cuando me he caído emocionalmente, no he conseguido seguir subiendo videos. Desde mi experiencia, he pasado por momentos difíciles terapéuticos. Cuando tuve cáncer me di cuenta de que no importa lo que digan los demás. Tienes que ser fuerte y aprecias más la vida. Si vas a empezar en el mundo de las comunicaciones, tienes que tener claro lo que quieres. Vas a recibir comentarios positivos y negativos, pero los segundos duelen más. Debes conseguir que no te importe tanto lo que opinen los demás y darle más fuerza a lo que piensas tú mismo. Cuando empiezas a sentir ansiedad, estaría bueno ir a terapia o al psicólogo. Salva vidas. Incito a la gente a que vaya y que pida ayuda.

Aquí la entrevista completa:

También puedes escucharla en Spotify: