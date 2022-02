God Level 2 vs. 2: Papo se pronuncia sobre el pago por visión

Hace unos días, se confirmó que Ubeat será la plataforma digital donde se podrá visualizar la God Level 2vs2 y para ello se deberá de pagar un precio que aún no ha sido confirmado. Esto ha generado una gran controversia en el panorama general del freestyle, pues mientras muchos freestylers se han pronunciado a favor, el público y algunos creadores de contenido se han pronunciado en contra. ¿Por qué? Porque esta modalidad es nueva. Nunca se dio en el pasado que se deba de hacer un pago para poder consumir batallas de rap. De hecho, siempre fue libre y en los últimos tiempos también en vivo. Papo, leyenda argentina, se pronunció vía Instagram al respecto.

“Nunca estuve de acuerdo con el pay per view dentro del mundo del freestyle. Entiendo que las organizaciones tengan que recaudar fondos de algún lado, el cual deberían de ser los sponsors, el ticketing y el merch. Creo que hay alternativas como vender la transmisión a un patrocinador y que este contrate a alguien para la cobertura. Pero son estrategias. En el deporte es siempre común esto, pero esto no es deporte. Al menos para mí no lo es”, fue lo que dijo Papo en su instagram cuando le preguntaron por el tema en cuestión.

Papo es desde hace mucho organizador de eventos. De hecho, fue el responsable de que la FMS llegue a Argentina, a pesar de que luego decida ser competidor. Tiene un conocimiento muy respetado acerca del tema, por lo que su pensamiento seguramente persuadirá en los demás.

Por ahora, no hubo cambios al respecto en la God Level 2vs2 y seguramente no los habrá. Informaremos en caso se conozcan los precios para acceder a la competición.