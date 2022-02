Nitro, campeón de FMS Chile: “Los nuevos competidores le dan frescura a la liga”

La FMS Chile tendrá su inicio este sábado 12 de febrero en Concepción y la expectativa por parte del público seguidor del freestyle es bastante alta. En su tercera temporada, la liga del país más rapero buscará generar las emociones que siempre causó, esta vez con seis nuevos participantes. Sin dudas, hablamos de un cambio bastante amplio, por lo que habría que preguntarse si se podrán adaptar al formato. En la previa de su comienzo, pudimos conversar en conferencia de prensa con Nitro, quien tuvo palabras acerca de la llegada de los nuevos competidores al torneo. Además, Cayú también opinó.

“Nos viene muy bien como competidores el tener caras nuevas y nuevos estilos. Creo que todos los que llegan tienen bien marcado su personaje. Me gusta ese cambio y si sucediera en otros dos años, me gustaría también. Creo que cada uno se adaptará muy bien y los nuevos competidores le dan frescura a la liga. Habrán novedades en flow, punchline, humor y así. Me gusta esa variedad”, fue lo que dijo Nitro, campeón de la FMS Chile, sobre la llegada de nuevos freestylers.

Por otro lado, Cayú también dio su opinión: “Para mí, la entrada de seis nuevos le dan frescura. Ver batallas ya conocidas puede quitarle la emoción, pero como hay novedades sí genera ganas y ‘hype’ de ver las batallas. Creo que también cada uno aportará lo suyo. En lo personal, como host, me costó cinco fechas adaptarme. Creo que ahora en dos fechas los nuevos ya estarán listos para afrontar la liga”.

Las nuevas caras de la FMS Chile 2022 son Metalingüistica, JNO, Rodamiento, Erreka, Anubis y Basek.