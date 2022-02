FMS México: Lobo Estepario le quitó el primer MVP a Aczino en la historia

La segunda jornada de FMS México dejó momentos históricos y memorables para el mundo del freestyle. Uno de ellos protagonizado por Lobo Estepario y Aczino, pues el alto score que obtuvo el primero en su batalla con RC lo hizo poseer algo que nunca antes otro competidor se había llevado por encima de Mauricio Hernández: el MVP de la jornada. En las nueve fechas de la primera temporada de la liga, ‘Mau’ el Aczino se había llevado dicho galardón en todas las jornadas posibles. Ahora en su regreso, sucedió lo inimaginable. ¿Por qué? Aquí te contamos qué llevó al Lobo a quedarse con este reconocimiento.

En primer lugar, Lobo Estepario protagonizó la que probablemente sería la batalla más reñida e igualada de la jornada. Y vaya que lo fue. Su rival fue RC, quien es otro de los más grandes referentes de la escena mexicana. Así, tras un excelente dominio del formato y una gran manera de desarrollar los conceptos, ‘Lobito’ venció de manera directa a su contrincante y no solo sumó tres puntos valiosos, sino también 284.5 puntos como puntaje de batalla. Algo muy alto para la media en la liga y que sin dudas dejaría repercusión, algo que terminó sucediendo.

Por su parte, Aczino enfrentó a Yoiker y no tuvo mayores problemas para derrotarlo. ‘Mau’ no solo fue superior en el desarrollo del formato completo, sino también en el hilo argumental de la batalla. Si bien su rival no lo exigiría tanto, fue suficiente para sumar tres puntos y llevarse el duelo de manera directa, sumando 276.5 puntos de batalla. Se quedaría a 9 puntos de Lobo Estepario, quedándose sin MVP por primera vez.