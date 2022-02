FMS México: ¿podrán vencer a Aczino? Esto dijo RC al respecto

La FMS México continuará este próximo domingo 6 de febrero en su segunda jornada, la cual promete dejar un excelente nivel, sobre todo, por la presencia de Aczino, máximo representante del freestyle mexicano en su historia y probablemente el mejor de todos los tiempos en la disciplina. Además, no olvidemos que Mauricio Hernández fue el primer campeón de la liga en el año 2019, por lo que en este 2022 buscará el bicampeonato. ¿Es imposible de derrotar?

RC, otro referente de la escena en su país, fue invitado por Force en Free Talks, su sección en YouTube donde hace distintas entrevistas a los protagonistas del panorama mundial de este movimiento. Esto fue lo que dijo ‘El Profesor’.

“El formato es muy largo y hay que dominarlo para ganarle a ‘Mau’. Con él no puedes cansarte. Al único que veo que puede ganarle una batalla es a Rapder. Siento que si está en un buen día podría darle batalla y derrotarlo. No sé cómo manejen el hecho de haber perdido muchas veces con Aczino, pero él siempre está pensando en ganar. Siento que sigue buscando cómo derrotarlo. No creo que perder en otras ocasiones contra él repercuta en esto. Rapder es competitivo y créeme que su mentalidad no cambia. Él lo verá como una nueva oportunidad para vencerlo”, fue lo que dijo RC sobre el posible freestyler que podría vencer al primer campeón de la liga.

“Rapder siempre ha sido así. Una cosa es ir pensando en dar una buena batalla y otra ir a ganar. Eso lo veo en él. Va a buscar derrotar a Aczino”, sentenció el mexicano, que en la fecha 2 se verá las caras ante Lobo Estepario en un duelo que promete y mucho.