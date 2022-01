FMS Colombia: ¡estos son los 12 participantes de la liga!

La FMS Colombia es una de las competiciones más esperadas por toda la comunidad freestyle, no solo porque el país local es una potencia mundial de la disciplina, sino también por el presente de muchos de sus freestylers. Lamentablemente, Marithea no asistirá a la competición, pero sí lo harán otros nombres de la talla de Letra, Valles T o Filósofo. En la siguiente nota te contamos quiénes son los participantes confirmados para la primera temporada de la liga, la cual iniciará el 26 de febrero según Asier, CEO de Urban Roosters, quien brindó información vía Twitch este último 27 de enero.

A continuación, estos son los freestylers confirmados para competir en la primera temporada de la FMS Colombia:

Valles T

Letra

Filósofo

RBN

Airon

Chang

Lokillo

Big Killa

Gaviria

Carpediem

ÑKO

Elevn

Sin dudas, es imposible no pensar en un torneo de niveles altos de competencia que estará reñido y que no se definirá hasta la última jornada.

Por otro lado, la baja de Marithea debe de ser de las noticias más chocantes en el panorama durante el último tiempo. Se esperaba que la actual campeona de Red Bull Batalla en el país cafetero, así como también la gran revelación del 2021, pueda estar en esta competencia. Según ella explicó, el calendario de la liga y el suyo no son compatibles, lo cual generó la decisión definitiva. Una pena por la gran rapera.

Asimismo, Marithea también confirmó vía Twitch, conversando con Yagami Batallas, que no planea realizar el ranking de ascenso, pues considera que no tiene el tiempo necesario para ello. Tras decir, además, que no le cierra las puertas a la FMS, la freestyler esperaría entonces una invitación formal para la segunda temporada.