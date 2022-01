Marithea: “No buscaré el ascenso a FMS Colombia”

La FMS Colombia viene atravesando una época de polémica debido a la baja de Marithea, freestyler campeona de Red Bull Batalla en el país y actual referente del freestyle cafetero. La organización confirmó que no se pudo acomodar el calendario para la rapera y esto generó su ausencia para la primera temporada. Tras conocerse la noticia, la competidora decidió brindar declaraciones en el canal de Twitch de Yagami Batallas, conocido streamer del panorama. Aquí te contamos lo que dijo.

“Esto no es un hasta nunca con FMS Colombia. Para nada. Otra gente dice que haga el ascenso, pero no lo haré. No tengo tiempo para hacerlo, ni las fechas. No tengo ganas de hacer el ascenso. No tengo problemas con Urban Roosters tampoco. Esta decisión no fue por dinero, fue por no poder cuadrar las fechas. Personalmente, no me duele no estar”, fue algo que aclaró Marithea.

“FMS es un formato muy bueno y atractivo, pero no estar ahí no significa que se me vaya a destrozar la vida. El desarrollo de un freestyler no se basa en una sola competencia. Yo igual he seguido compitiendo y seguiré”, sentenció Marithea sobre lo que significa estar fuera.

Por el momento, sabemos que Marithea estará en los siguientes eventos: God Level 2vs2 (junto a Chuty) y la revalidación del título en Red Bull Batalla Colombia.