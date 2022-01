Jaze: “Tengo ganas de ganar una internacional”

Tras la reciente jornada de FMS Perú, evento en el que Jaze cayó ante Vijay Kesh, se ha generado mucha repercusión al respecto de cómo el de Soporte Alterno enfoca sus batallas. Con un estilo más ligado al arte que a la búsqueda de resultados, él ha podido ser campeón de la liga y también ha sufrido derrotas, como la última o las de FMS Internacional y God Level. Si bien no fue directamente por ello, coincidió con que Juan Carlos escribió en su Twitter su clara intención de ganar un evento internacional próximamente. Aquí te contamos exactamente lo que redactó el rapero peruano y qué se puede analizar al respecto.

“La verdad es que cada vez tengo mas ganas de lograr ganar alguna internacional (aunque no dependa 100% de mí). No voy a traicionar mi estilo, pero no dejaré de intentar conseguir algo así, al menos intentarlo para los peruanos y los que se sientan representados (solo en torneos 1 vs. 1 al 99%)”, fue lo que escribió en redes sociales el campeón de FMS Perú, Red Bull Batalla y God Level.

“A veces olvido todo el esfuerzo que hubo detrás para llegar aquí, yo me lo gané. Mientras siga aquí tengo el derecho de intentarlo dejando todo a mi manera y así va a ser”, sentenció.

Esto generó repercusión, ya que seguramente hablamos del freestyler nacional con más fanáticos en la escena, así como también del que mayor admiración tiene en el extranjero. Saber que aún tiene esas ganas de competir también es una excelente noticia para la disciplina por que, si bien se puede estar de acuerdo o no con su forma de encarar las batallas, es imposible negar que lo que hace lo convierte en un distinto en la materia.

