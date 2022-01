FMS Colombia: sin Marithea, pero con Letra, conoce a los participantes confirmados hasta el momento para la liga

La FMS Colombia va tomando forma y cada vez está más lista para su primera temporada en el panorama del freestyle. El día 26 de enero tuvimos dos noticias bomba que dejaron sorprendida a la gente, pues vía redes sociales se anunció que Marithea no estará en esta competición. Posteriormente a ello, se supo que Letra es el participante número 11 confirmado para este 2022. Así, lo que se espera es que el último competidor confirmado sea Valles T, el máximo referente de la disciplina en el país cafetero.

Aquí te contamos las razones por las que Marithea no estará disponible y también los 11 participantes oficializados hasta el momento.

Estos con los 11 participantes confirmados hasta el momento para la FMS Colombia:

Carpediem

Filósofo

RBN

Big Killa

Lokillo

ÑKO

Elevn

Chang

Airon

Gaviria

Letra

De esta forma, la FMS Colombia está a un paso de concretar a todos sus freestylers. Lamentablemente, Marithea no estará presente. La campeona de Red Bull Batalla en el país tricolor es actualmente la mejor freestyler colombiana, no solo gracias a su título nacional, sino también por su desempeño en los eventos internacionales como la God Level 4vs4, la Red Bull Batalla Final y Supremacía MC. Según la organización, no se pudo llegar a un acuerdo con el calendario anual de la rapera, pues ya tiene compromisos confirmados en otros lugares. Así, la competencia pierde a un pilar fundamental.

Por su parte, la inclusión de Letra era algo esperado, debido a que hay otros venezolanos confirmados, y seguramente el que fue campeón nacional de su país en el año 2018 estaría, pues es una gran referencia en el panorama mundial. Como indicamos, lo más probable es que solo falte Valles T, lo cual le daría un excelente nivel competitivo al torneo.