Lokillo: “Disfruto mucho de Vijay Kesh y me identifico con él”

Sin dudas, la tercera jornada de la segunda temporada de FMS Perú dio mucho que hablar. Esto sobre todo por cómo el panorama del freestyle ha virado con mucho gusto hacia Vijay Kesh, quien derrotó a Stick en la jornada anterior y, ahora, supo vencer a Jaze la fecha de Lima Norte. Antes era conocido como “New Era”, suma seis puntos y es un claro candidato a llevarse el anillo de campeón. Días antes de este evento, La República pudo conversar con Lokillo, nuevo miembro de la FMS Colombia, quien justamente tuvo palabras de halago hacia el peruano. Aquí te contamos todo lo que nos dijo sobre el rapero que ha dado el golpe sobre la mesa en la liga.

“Disfruto mucho del freestyle de Vijay Kesh. Lo conocí como New Era y me enamoré de su estilo. Me identifico con él. Si alguien puede esperar cómo serán mis actuaciones en FMS Colombia, sería de un estilo como el suyo. Siento que escucha al resto. Me gusta mucho. Es muy honesto, muy real. Tendré recién la oportunidad de conocerlo y espero compartir un buen rato con él”, fue lo que dijo el colombiano acerca del gran rapero peruano.

Por otra parte, también dejó claro que le gusta mucho lo de Jaze, Nekroos, Kian y Jota. En conclusión, Lokillo Florez dejó un excelente nivel en su batalla de exhibición ante Blaximental y está listo para su debut en la FMS Colombia, el cual podría ser muy pronto (aún no hay fecha confirmada).

Aquí te dejamos la entrevista completa con el freestyler colombiano: