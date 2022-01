Jaze: “Me gustaría crear un taller de freestyle después de la pandemia”

Si tenemos que hablar de referentes en el mundo del freestyle, a nivel nacional e internacional, tenemos que hablar de Jaze. El de Soporte Alterno es campeón nacional de Red Bull Batalla y de la FMS Perú, algo que lo vuelve un ícono de la disciplina en el país. Si bien el rapero ha dejado más que claro más de una vez que conforme su carrera musical avance, más se alejará de las batallas, también ha dicho que nunca quisiera dejar el freestyle. En el último episodio de “Radio Huevadas”, programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza que se transmite vía YouTube, Juan Carlos Iwasaki se refirió a su búsqueda por crear un taller encarado a la disciplina en búsqueda de nuevos talentos. Aquí te contamos lo declarado por el freestyler de 22 años.

“Me gustaría crear un taller de freestyle cuando se termine el COVID-19. No enseñar a batallar, sino ir a los colegios y hacer que la gente rapee. Muchas veces, hay gente tímida que tiene mucho que decir y no lo hace, por lo que creo que, improvisando, pueden hacerlo. (Quiero) juntar a la gente que le gusta el freestyle, contarles sobre mi experiencia y enseñarles lo que he aprendido”, fue lo declarado por Jaze en el reconocido programa.

Finalmente, declara de esta manera: “Cuando yo empecé en esto yo no formaba parte de esta cultura y la gente no se identificaba conmigo, pero me fui ganando mi lugar. En este taller, iríamos descubriendo gente que pueda dedicarse al rap”.

Sin dudas, el hecho de que una referencia tan grande de este movimiento se interese tanto en difundir el arte es bienvenido. Un movimiento tan estigmatizado como el freestyle necesita de sus pilares para seguir difundiéndose. Seguramente, cuando la pandemia se termine podríamos tener noticias de Jaze en sus redes sociales al respecto.