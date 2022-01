Fox, juez de FMS Perú: “He aprendido a valorar todos los estilos”

El formato FMS es uno de los más exigentes en el mundo de las batallas de freestyle debido a los distintos estímulos y conceptos por desarrollarse. Sumándole, también, que los distintos raperos que son partícipes del mismo tienen estilos y predilecciones distintas. A partir de ello, surge la pregunta de qué debe valorarse más a la hora de ser juez y brindar distintos veredictos. En esta ocasión, pudimos hacerle una consulta a Fox, uno de los cinco en la mesa de jueces de la FMS Perú, que también estuvo en la final internacional de Red Bull Batalla en el mismo papel. Entérate, en esta nota, todo lo que tuvo que decir al respecto.

Fox, después de una temporada entera, has podido adquirir nuevos conceptos para ser juez de batallas de freestyle. En una liga en la que hay estilos tan variados, ¿cómo saber qué valorar más?

Muchas gracias por la pregunta. Yo, con la experiencia que obtuve en FMS, logré aprender a valorar todos los estilos. No me centro solo en el estilo que me gusta a mí, sino que ahora me enfoco en la espontaneidad de las cosas. Si hoy veo que alguien rapea mejor, pero el contrincante desarrolla el formato mejor y suma más puntos, ganará el segundo. Si bien al inicio no lo veía así, fui aprendiendo a valorar y a medir a todos con la misma vara. Creo que mi evolución ha sido esa entre la temporada anterior y la actual. No hay favoritismos por gustos, sino por el reglamento y formato por seguir.

La trayectoria como juez de Fox, quien es pionero de Raptonda, una de las plazas más importantes del país, es intachable. Sin dudas, hablamos de alguien más que preparado para incursionar como juez en el formato FMS. Este fin de semana estará presente en la tercera jornada de la liga peruana, la cual será en Lima Norte.