FMS Perú: Litzen lidera el ranking de ascenso para la temporada 3

La FMS Perú es la actual competencia con mayor nivel en el freestyle peruano. No solo porque tiene como protagonistas a los 12 mejores freestylers de batalla de la escena nacional, sino también por la repercusión con la que cuenta y el nivel de los enfrentamientos fecha a fecha. Para ser parte de esta competencia que representa a la élite de la disciplina en cada país hay que ganarse su lugar a través de un sistema de puntuación en el que se desarrolla una tabla de posiciones que define a los próximos ascendidos a la liga. Actualmente, Litzen se encuentra en el primer lugar del ranking de ascenso, pero hay otros más que lo acompañan. Aquí te contamos quiénes son.

En primer lugar, no olvidemos que el ranking de ascenso se basa en competencias que están divididas en rangos dependiendo de la importancia o jerarquía del evento donde se busque sumar puntos. Por ejemplo, la final nacional de Red Bull Batalla es el evento que más puntuación te da para buscar ascender a la FMS Perú. ¿Y cómo no serlo? Tras haber llegado a la gran final y convertirse en subcampeón 2021, Litzen acumuló lo suficiente como para no estar presente en otras competencias de menor rango, pero aún así ser el líder del ranking de ascenso.

Al trujillano lo acompañan los siguientes nueve participantes en el top 10 del ranking: