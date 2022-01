Raper One: a un año de su fallecimiento, recordemos su paso por el rap nacional

Al hablar de rap en el Perú solo pocos tienen y tenían la autoridad de hacerlo, ya que vivieron con crudeza los inicios en los que el género como tal, no a nivel de batallas, no era recompensado como sí sucedía en el exterior. Más allá de eso, Alonso Espino Lobatón, mejor conocido como Raper One, sentía un apego inmensurable por esta expresión artística. Así, a través de una forma muy auténtica de cantar, él reflejaba la pasión que tenía mediante sus letras que llamaban a la reflexión.

De que dejó huella en el hip hop nacional no hay dudas. Por eso, su imagen sigue siendo recordada porque, si hay algo cierto en la música, es que el artista puede pasar perecer, pero sus temas y lecciones jamás lo harán.

Raper One fue el primer campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, pero pocos conocen cómo logró ganar aquella final frente a un joven Django. No usó ningún recurso hiriente, no minimizó a su rival ni lo insultó. De hecho, fue una duelo atípico en el que su doctrina cristiana hizo que su oponente se siente en la tarima a apreciar la irrepetible lección que le estaban dando.

Desde joven, su pasión por la música fue impulsada por su talento para crear melodías con una característica en particular: su voz con estilo reggae. Según su amigo Franco Rossi, esto era por las grandes referencias que tuvo al ser un coleccionista de casetes, panorama que le permitió agrandar sus conocimientos rítmicos.

Algunos de sus temas, como “Así soy yo”, “Firme y adelante”, “Él está conmigo” y “Va dedicado” junto a Norick de Rapper School, serán inmortalizados con el pasar de los años.