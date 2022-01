Confirman las 3 primeras batallas para la segunda jornada de FMS España

La Freestyle Máster Series de España no se queda atrás en cuanto al calendario de jornadas y anunció la tercera batalla para la próxima fecha a realizarse el sábado 5 de febrero en Granada. El evento contará con la presencia del público, que agotó la totalidad de entradas dispuestas en tan solo 48 horas.

Hace unos días hicieron oficial la batalla entre Blon vs. Skone, señalada como uno de los clásicos más importantes en la movida española, ya que son dos viejos conocidos que saben perfectamente de lo que son capaces a la hora de agarrar los micrófonos.

Luego se confirmó el cruce entre Zasco vs. Sweet Pain, que promete ser una de las mejores de la tarde por el nivel que tienen ambos sobre los beats y la alta capacidad de sorprender con sus recursos propios, como la creatividad y la perfecta ilación de rimas en los rounds.

Por último y no menos importante, el versus entre Mr. Ego vs. Tirpa, que viven realidades similares en la tabla de posiciones al término de la jornada inaugural. El primero en mención no sumó ningún punto tras perder Gazir y el segundo ante Chuty. Sin duda, ambos oponentes son candidatos indiscutibles al título de FMS España.

En cuanto a la tabla de posiciones, esta es compartida por cuatro competidores que salieron airosos en la fecha 1. Lo único que los diferencia es el score acumulado que los coloca de la siguiente forma: