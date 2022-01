Aczino: “Felicito a Garza porque sentí cerca esa réplica”

La FMS México, realizada el último sábado en Monterey, trajo consigo diversas emociones por múltiples razones. Una de ellas fue el regreso de Aczino a la liga de freestyle azteca y la alta competitividad que se ve reflejada con el pasar de las ediciones. En la jornada inaugural, el flamante bicampeón internacional de Red Bull regresó a lo grande, pues fue el MVP de la jornada, en la que tuvo que enfrentar a un rival que pasó desapercibido, pero a la hora de la competencia ofreció una gran actuación.

‘Mau’ pudo vencer a Garza de forma directa, pero en ciertos pasajes del enfrentamiento se pudo observar mucha paridad en cuanto a los minutos, respuestas y punchlines rapeados. Por ello es que esta batalla continúa dando de qué hablar, ya que se la considera una de las mejores de la tarde.

“Sí, yo sé de lo que es capaz Garza. Había dos opciones: que se pusiera muy nervioso y no pudiera sacar su nivel o que se motivara mucho y pasara lo que pasó. De verdad, felicito a Garza desde aquí, sentí cerca esa réplica que me hubiera manchado mi marca perfecta”, dijo delante de los micrófonos de Urban Roosters.

Actualmente, Aczino lleva un invicto de 10 victorias sin réplica en su liga natal y como en cada evento competitivo, es uno de los candidatos a salir campeón. Es el líder con 3 puntos y un score de 295,5, que lo colocan por encima de sus 11 colegas.

Para la actual liga de freestyle mexicana se permitió el acceso de los fanáticos a fin de que puedan vivir y sentir cada uno de los vibrantes versus. Un factor al cual los competidores deben adecuarse nuevamente.

“Soy alguien que necesita mucho del público para poder entrar en estado de euforia, de adrenalina, necesito ver al público brincando y con las manos arriba. Creo que a mí me ponen con el local de la ciudad y me sirve mucho jugar con los locales pues te da un plus que puedes aprovechar”, expresó ‘Mau’.