Jony B: “Desde los minutos de presentación a las batallas me fui durmiendo”

Los recientes formatos de Freestyle Máster Series son cada vez más exigentes no solo en cuanto a los rounds, sino al nivel que tienen los protagonistas, que con el pasar del tiempo continúa en ascenso. Para esta edición se subió el número de competidores a 12, con la idea de presentarle al público más jornadas y más versus entre sus batalladores preferidos en cada uno de los países donde se hace presente Urban Roosters.

Jony B se pronunció acerca del lapso que se debe esperar desde el inicio hasta que te toca competir, sobre todo para los últimos de la jornada. Este factor no puede pasar por alto porque puede haber cierta influencia con respecto a la calidad del enfrentamiento, que para algunos puede ser positivo pero para otros no tanto.

“Hubo cinco batallas antes de la mía, entonces siento que cuando me tocó batallar a mí, ya estaba cansado, no cansado, sino (lo difícil fue) no estar haciendo nada más que estar sentado ahí. Para mí la batalla inicia en el minuto de presentación, yo inicié, di un buen minuto que me gustó demasiado, pero de ese lapso a que batallé pasó mucho tiempo en el cual me fui durmiendo, en el sentido de empezar a bostezar”, dijo el mc en los micrófonos de Urban Roosters.

Jony B se enfrentó a Lancer Lirical, quien hizo su debut con triunfo en la liga que le impidió al primero en mención sumar algún punto. De esta forma, se ubica en el puesto 11 de la tabla acumulada solo por encima de Yoiker, quien se ubica en el doceavo lugar.