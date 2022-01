Batallas de freestyle: John Cena sigue a Skone en Twitter y fans se muestran asombrados

En el mundo del freestyle suceden constantemente hechos que quedarán en la historia. A medida de que los años avanzan, la disciplina verbal, que es seguida en diferentes países, se hace más popular y admirada por varias personas, entre ellos famosos que también han mostrado su pasión por las diferentes competencias. Este es el particular caso de Skone, quien recientemente acaba de ser seguido en Twitter por John Cena.

“Me lo imagino viendo mis recopilatorios despreciando rimas. Historia de España”, dijo mediante la red social tras la sorpresiva novedad que en pocos minutos despertó el interés de sus seguidores, que se mostraron asombrados por el hecho.

Skone fue campeón de la Red Bull Internacional en 2016, que se celebró en Perú, y subcampeón de la misma competencia en 2020 y 2021. Sin duda, es una de las figuras de la improvisación española que por más de 10 años en la escena ha contribuido enormemente al movimiento. Asimismo, compite actualmente en la Freestyle Máster Series (FMS) de su país, donde, tras su regreso, sumó una importante victoria demostrando un nivel más fresco y renovado.

Por el lado de John Cena, se sabe que es un actor, rapero y luchador profesional de la WWE. La canción con la que ingresaba al ring, “You can’t see me”, tiene su instrumental compuesta por bombos y platillos característicos del género. Aunque su pasión por las batallas de freestyle no era conocida, desde hoy el movimiento ganó un seguidor que no pasará para nada desapercibido.