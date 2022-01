God Level All Stars: estas son las 16 parejas que competirán por el título

La God Level All Stars es uno de los eventos de freestyle más esperados del año por la amplia expectativa que comenzó a generar a raíz del anuncio de la competencia en duplas. Ellas estarán integradas por competidores de diferentes nacionalidades, quienes tendrán que combinar sus habilidades y reducir sus debilidades para poder aspirar a uno de los más deseados títulos dentro de la movida.

La competencia será realizada entre febrero y marzo contando con la presencia de grandes mcs internacionales como Chuty, Marithea, Skone, Gazir, Kaiser y demás. El único requisito era no tener a un compañero(a) de la misma nacionalidad y, a falta de confirmación, se manejaría un formato desde los octavos de final al estilo Red Bull.

Cuatro peruanos tendrán la oportunidad de estar presentes y es una opción que no se puede descartar el que puedan cruzarse en las rondas iniciales. Ellos son: Jaze, Stick, Nekroos y Skill. Por su parte, una de las ausencias es la del bicampeón internacional de Red Bull, Aczino, que no llegó a un acuerdo con la organización —por lo menos— para ser participante, aunque no se descarta la posibilidad de que aparezca como jurado.

Las duplas son las siguientes: